Deutschland, deine Kanzler

Willy Brandt wurde 1969 auch im dritten Anlauf mit seiner SPD nur Zweiter, aber er fand in der FDP einen Partner, mit dem er die Mehrheit im Bundestag erreichte. Sein Kniefall im Warschauer Getto im Dezember 1970 war die gelungene Bitte der Deutschen um Verzeihung – und der Ausdruck, mit den Nachbarn im kommunistischen Osten friedlich zusammenleben zu wollen. Auch mit den Deutschen in der DDR. Im März traf Brandt in Erfurt den Ost-Berliner Ministerpräsidenten Willi Stoph. Bejubelt wurde nur der Willi aus dem Westen, trotz der vielen Stasi-Agenten in der riesigen Menschenmenge. Und so schrieb Brandt in seinen Erinnerungen: „Der Tag in Erfurt, gibt es einen in meinem Leben, der emotionsgeladener gewesen wäre?“