Mehrheit der Deutschen will Merz als CDU-Chef

Spahn will "Stilwechsel"

Kandidat Spahn hat unterdessen von seiner CDU eine deutlichere Abgrenzung zur SPD gefordert und stellt eine größere Mitbestimmung der Basis in Aussicht. "Parteien müssen sich wieder stärker unterscheiden", sagte Spahn in der Welt am Sonntag.

"Unser Menschen- und Gesellschaftsbild unterscheidet sich elementar von dem der Sozialdemokratie." Solche grundsätzlichen Unterschiede habe die CDU in den vergangenen Jahren nicht mehr ausreichend deutlich gemacht.