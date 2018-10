Deutschland: "Die SPD steckt in einer fatalen Lage"

Überall in Europa schwächelt die Sozialdemokratie. In Österreich hat Ex-Kanzler Christian Kern mit seinem „Plan A“ eine Neuorientierung skizziert. Da kamen Arbeitszeitflexibilisierung, Beschränkung von Studienplätzen und eine Senkung der Steuerquote vor. Wäre das ein Weg?

Nein. Kern verkörpert die sanfte Version des Dritten Weges, einer SPD der Mitte. Er wollte so das nachholen, was die Agenda 2010 in brutaler Weise gemacht hat. Die SPD steht heute schon an einem anderen Punkt. Sie muss eine neue linke Zukunftsperspektive deutlich machen. Die bloße Korrektur der Fehler der Agenda 2010, die Andrea Nahles gerade versucht, wird dafür nicht reichen. Die SPD muss ein neues modernes Konzept der Gerechtigkeit auflegen, das genau die Fragen mit ins Visier nimmt, bei denen die Grünen jetzt Gestaltungsoptimismus verkörpern.

Wie kann die Neuerfindung der Sozialdemokratie in Europa aussehen?

Sie kann jedenfalls nicht so aussehen wie die Politik der Neuen Mitte, die unter Gerhard Schröder betrieben wurde. Die Freisetzung wirtschaftlicher Kräfte, ob durch Schröder, Tony Blair oder Francois Hollande, führte zu keinem Erfolg für die Sozialdemokratie. Im Gegenteil: Diese neoliberale Wende hat zu einer Erosion ihrer Wählerschaft geführt.

Und stattdessen?

Die Frage von Gerechtigkeit muss im Mittelpunkt jeder sozialdemokratischen Debatte stehen. Da geht es, nur als Beispiel, auch um die globale Dimension, also etwa darum, Fluchtursachen zu bekämpfen. Die Fragen der SPD sind in keiner Weise Fragen von gestern. Wir erleben, national wie international, eine gewaltige soziale Kluft. Diese hat auch eine zeitliche Dimension, nämlich die Frage der Generationengerechtigkeit. Auch Themen wie Digitalisierung, neue Arbeitsgesellschaft und Ökologie sind Gerechtigkeitsfragen. Aber die SPD muss ihr Gerechtigkeitskonzept ganz neu formulieren. Nur dann wird sie in der Zukunft noch eine Chance haben.

Zur Person

Albrecht von Lucke (51) ist Politikwissenschaftler, Jurist und Redakteur der Berliner „Blätter für deutsche und internationale Politik“. Der Autor zahlreicher Bücher (u. a. „Die schwarze Republik und das Versagen der deutschen Linken“ ) ist auch als wortgewaltiger Kommentator in deutschen Politiksendungen bekannt.