SPD im freien Fall: Wie konnte das passieren?

Sargnagel GroKo

Dass sie sich seither alle Mühe gibt, fleißiger Koalitionspartner zu sein, stellt die SPD durch das Umsetzen von Gesetzen immer wieder unter Beweis. Aber was nützt die Verbesserung der Kindertagesbetreuung oder ein neues Rentenpaket, wenn am Ende alles durch den scheinbaren Dauer-Streit überlagert wird? Der in fast allen Fällen durch Querschüsse oder Provokationen durch Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer ausgelöst wird: Von seinem Vorhaben, Asylsuchende noch direkt an der bayerisch-österreichischen Grenze abzuweisen, oder seinen Aussagen zu Flüchtlingen und Chemnitz, wo er bis zuletzt am Verfassungsschutzchef festhalten wollten.

Und genau in dieser Debatte passierte der SPD ein großer Fehler: Während Kanzlerin Merkel in der Diskussion schwieg, konnte es die SPD nicht hinnehmen, dass Hans-Georg Maaßen weiter im Amt bleibt. Aus ihrer Sicht hatte er sich nicht von den rechtsextremen Vorfällen distanziert, dafür Gerüchte geschürt, wonach ein Beweis-Video nicht echt sei. Also forderte Andrea Nahles eine Lösung und setzte sich mit Seehofer und Merkel zusammen. Die Antwort sorgte letztlich für einen mittleren Skandal: Maaßens Ablöse führte zu einer Beförderung ins Innenministerium, die Nahles zunächst mitgetragen hat. Erst nach einem öffentlichen Aufschrei und viel Kritik aus den eigenen Reihen ruderte sie zurück und forderte eine Korrektur.

Den Genossen in Bayern fiel diese jüngste Erregung jedenfalls auf den Kopf, das ließ Spitzenkandidatin Natascha Kohnen schon vor der Wahl wissen. Immer wieder war sie mit den Entscheidungen aus Berlin konfrontiert gewesen, berichtete sie vor Auslandsjournalisten. Und es scheint so, als habe ihre Partei gestern die Quittung für sämtliche Entscheidungen der vergangenen Monate bekommen. Wenn Hessen in knapp zwei Wochen wählt, könnte es am Ende dieselben Bilder geben: Grüne feiern, SPD muss aufräumen.