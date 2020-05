Merkel forciert Wettbewerb in EU

Hinter den Kulissen wurde auf dem Gipfel fieberhaft an einer Nachfolge-Lösung für Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker gearbeitet. Er gibt seinen Posten Anfang 2013 nach acht Jahren auf. Finnlands Premier Jyrki Katainen bringt den niederländischen Finanzminister Jeroen Dijsselbloem ins Spiel.

Bundeskanzler Werner Faymann wird am 15. Jänner das EU-Parlament in Straßburg besuchen und im Plenum eine Rede über die Zukunft der Europäischen Union halten. Im Anschluss diskutiert er darüber mit den Abgeordneten. Der letzte Auftritt eines österreichischen Kanzlers in Straßburg war 2006, als Wolfgang Schüssel während des österreichischen EU-Vorsitzes zu Gast war. Auftritte im Parlament außerhalb der EU-Präsidentschaft sind sehr selten. Nach Faymann kommt im Februar François Hollande in das Parlament.

Die EU lässt die Beitrittskandidaten zappeln: Erst im Frühjahr wollen die Regierungschefs entscheiden, wann sie mit Serbien und Mazedonien Beitrittsverhandlungen aufnehmen. Dann könnte auch über eine EU-Annäherung mit dem Kosovo entschieden werden.