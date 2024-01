Menschen mit Migrationsgeschichte sind besorgt über "Remigrations"-Pläne

"Kann ich hier wirklich in Ruhe leben?"

Colinas sagt, viele Menschen, die in binationalen Familien lebten, hätten das Gefühl, dass sie dadurch "immer mehr zur Zielscheibe werden". Ein Beispiel von vielen sei die Diskussion über "importierten Antisemitismus" und die in diesem Zusammenhang erhobene Idee, hier zusätzliche Voraussetzungen für Einbürgerungen zu schaffen. Viele Ausländer fänden so einen Generalverdacht, der schließlich von "Deutschen mit Nazi-Hintergrund" komme, bemerkenswert.

➤ Mehr lesen: "Remigration": Wie Rechte Staatsbürgerschaft aberkennen wollen

Es sei schön, dass viele Menschen in den vergangenen Tagen auf die Straße gegangen seien, um gegen Rassismus und rechte Vertreibungspläne zu demonstrieren, findet die Sprecherin des Verbands. Insgesamt habe sich das gesellschaftliche Klima jedoch zuletzt in eine ungute Richtung entwickelt, sodass in binationalen Familien immer häufiger Fragen auftauchten wie "Wo gehen wir eigentlich hin?" und "Kann ich hier wirklich in Ruhe leben?".

➤ Recherche: Deutsche Rechtsextreme planten Massenvertreibungen

Sie nehme wahr, dass es von politischer Seite Versuche gebe, "Deutschland unattraktiv zu machen", damit weniger Menschen hier Zuflucht suchten, sagt Zeynep Yanasmayan. Die Sozialwissenschaftlerin lebt seit zehn Jahren in Deutschland und arbeitet als Abteilungsleiterin beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Gleichzeitig versuchten Akteure der rechten Szene Begriffe aus der Migrationsforschung wie "Remigration" zu kapern, um damit Pläne zur Vertreibung von Zugewanderten zu kaschieren. Dass man für harte Maßnahmen wie Abschiebungen weichere Begriffe wie "Rückführungen" nutze, sei aber ein Phänomen, das durchaus auch in der Mitte des politischen Spektrums zu beobachten sei.