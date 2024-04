Mensch oder Maschine: Wer soll die Waffensysteme bedienen?

Ganz anders das bereits im Einsatz befindliche autonome Zielerfassungssystem, das auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) entscheidet: Es spuckt im Minutentakt Angriffsvorschläge aus, so viele und so schnell, wie es ein menschlicher Entscheidungsträger nie könnte. Und so ist es letztlich die Maschine, die KI, die über Tod oder Leben entscheidet.

Eine Entwicklung, die in den Kriegen und Waffengängen dieser Welt immer öfter stattfindet. Ob in Drohnen, Raketen, Robotern, Mini-Panzern oder Torpedos – die KI in den Waffensystemen schreitet in rasendem Fortschritt voran. An Rüstungskontrolle in dem Sektor ist nicht zu denken, kein Staat und keine Armee der Welt will sich dabei stoppen lassen.

Nicht einmal auf grundlegende Regulierungen konnte man sich bisher einigen. Daran dürfte auch die ab Montag stattfindende Konferenz nichts ändern. Einen Anstoß zu geben, will man dennoch versuchen.