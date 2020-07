"Mehr Sicherheit, flüssigerer Verkehr": Streit um Tempo 130 auf deutschen Autobahnen

"Wenn die deutsche Automobilindustrie meint, sie könne Autos nur verkaufen, weil man rasen kann, dann läuft was falsch", mit einer harten Attacke mischt sich jetzt auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans in die aktuelle Debatte über das Tempolimit auf deutschen Autobahnen ein. Der Sozialdemokrat signalisiert im Gespräch mit Gabor Steingarts Nachrichtenplattform "The Pioneer" Unterstützung für den Vorstoß der Grünen: "Da könnten wir uns zusammensetzen." Andere Länder hätten durch ein Tempolimit "einen flüssigeren Verkehr auf den Autobahnen und mehr Sicherheit"

"Erste Maßnahme der neuen Regierung"

Die Grünen wollen im Fall einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl 2021 möglichst rasch ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen durchsetzen. Grünen-Chef Robert Habeck meinte auf die Frage, ob es mit den Grünen ein solches Tempolimit geben werde: „Ja. Bei 130.“