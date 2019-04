Mehr Flüchtlinge, aber kein Ansturm

Zuerst waren Gerüchte in sozialen Medien, die Grenze nach Griechenland und damit EU-Europa sei offen, und Flüchtlinge würden wieder losmarschieren. Zuletzt warnten Politiker wie Österreichs Innenminister Herbert Kickl in Briefen an die EU, dass eine neue Flüchtlingskrise drohe – er wolle nicht wie bei der „Massenmigration von 2015/16 Däumchen drehen und warten, bis wieder zigtausende Migranten an der Grenze stehen“, schrieb Kickl an drei EU-Kommissare.

Das sind die Fakten zum neuerlichen „Massenansturm“ auf Europa.