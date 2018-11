EU-Budgetpläne: Flüchtlingsdeal mit Türkei wird zum Streitfall

Die Hilfe ist Teil eines Flüchtlingspakts der EU mit der Türkei vom März 2016. Darin sagte Ankara zu, alle neu auf den griechischen Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. Im Gegenzug versprach die EU, für jeden aus Griechenland zurückgebrachten Syrer einen anderen aufzunehmen. Was in der Türkei vor allem zu beobachten ist, dass es eine große Zahl sehr gut organisierte Camps gibt - sehr viele Flüchtlinge diese aber meiden und sich ohne jegliche Hilfe durchschlagen. Vor allem von kurdischer Seite war immer wieder der Vorwurf erhoben worden, dass eine Unterbringung in guten Camps mit politischer Loyalität mit dem Erdogan-Regime verbunden sei, während Kurden und Jesiden generell kaum Plätze in solchen Lagern fänden.

Die EU hatte Ankara im Rahmen des Deals insgesamt sechs Milliarden Euro für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Flüchtlinge in der Türkei zugesagt. Die Hälfte dieser Mittel ist aufgebraucht. Der Rechnungshof forderte die EU-Kommission auf, bei den weiteren Zahlungen von Ankara mehr Transparenz in Bezug auf die Mittelverwendung zu verlangen.

Von der zweiten Tranche über drei Milliarden Euro sind nach Angaben der Kommission bisher 450 Millionen Euro bereit gestellt. 400 Millionen sollen an das türkische Bildungsministerium gehen, das den Schulbesuch für Flüchtlingskinder organisiert.