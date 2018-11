Europas vergessene Flüchtlinge

Carola Buscemi kennt die Situation in Moria gut. Die Kinderärztin arbeitet seit Februar ehrenamtlich in der provisorischen Kinderklinik der Hilfsorganisation „ Ärzte ohne Grenzen“ – gegenüber dem Camp. Ein weißes Containerhäuschen dient als Arztpraxis, in der Buscemi und ihre Kollegen die kleinen Patienten von Moria untersuchen. Trotz ihres Einsatzes: Die Krankheitsfälle würden von Woche zu Woche zunehmen, sagt sie. „Viele Kinder kommen mit Atemwegserkrankungen oder Virusinfektionen zu uns. Da so viele Menschen auf engstem Raum leben, übertragen sich Viren sehr leicht. Viele Kinder haben Magen-Darm-Erkrankungen oder Hautkrankheiten wie die Krätze, wegen der schlimmen hygienischen Bedingungen, denen sie ausgesetzt sind.“ Besonders schockierend sei, dass immer mehr Kinder auch psychische Probleme hätten: „Ich überweise mindestens zehn Kinder in der Woche an unseren Psychologen. Wir haben Kinder, die bettnässen, was ein Indiz für Stress ist, bis hin zu Panikattacken und Selbstmordversuchen – nicht nur bei Jugendlichen, auch bei kleineren Kindern.“

Hoffnungslosigkeit

Der Grund für diese Probleme liege meistens auf der Hand, sagt die 33-jährige Kinderärztin. Die Kinder hätten schon vor ihrer Ankunft auf Lesbos traumatische Erlebnisse, in ihrer Heimat oder auf der Flucht, hatten aber – so wie ihre Eltern – bis zu ihrer Ankunft die Hoffnung, dass sie in Griechenland bessere Lebensverhältnisse vorfinden würden. „Wenn die Familien in Moria ankommen, merken sie: Das ist nicht Europa, die Zustände hier sind oft schlimmer als die, die sie zurückgelassen haben. Und sie merken, dass es schwierig ist, weiterzukommen. Diese Hoffnungslosigkeit der Eltern greifen die kleinen Kinder auf.“ Dabei sei Moria eigentlich als Registrierungszentrum gedacht, nicht als permanente Flüchtlingsunterkunft, sagt Camp-Manager Dimitris Vafeas: „Die ankommenden Menschen sollten sich ursprünglich hier registrieren und nach wenigen Tagen weiterreisen können. Doch seit dem EU-Türkei-Deal

von 2016 ist das verboten. Flüchtlinge und Migranten, die auf den griechischen Inseln ankommen, müssen hierbleiben, bis ihr Asylantrag bearbeitet wurde.“ Und das dauert: Monate, wenn nicht gar Jahre.