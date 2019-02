Flüchtlinge auf Lesbos: "Abschrecken, das funktioniert nicht"

In den frühen Morgenstunden sind zwei Schlauchboote angekommen. Am Tag zuvor war es nur eines. Aber Nächte, in denen kein Flüchtlings-Boot von der türkischen Küste ablegt und im wenige Kilometer entfernten griechischen Lesbos landet, gibt es fast nie.

So beginnen die ruhigen Tage im Flüchtlingslager Moria: Wenn nur an die 30 Menschen neu aufgenommen werden. Und wenn die Spannungen unter den zusammengepferchten Flüchtlingen aus 58 verschiedenen Nationalitäten sich nicht in Prügeleien und Gewalt entladen.

Aber auch an den guten Tagen ist in Moria zu sehen, wie europäische Flüchtlingspolitik scheitert. 3100 Menschen kann das ehemalige Armeegelände unterbringen. Momentan sind es an die 5000. Und das sind „so wenige wie noch nie seit dem Abschluss des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens“, schildert Giannis Balpakakis. Doch der Leiter des Erstaufnahmelagers auf Lesbos befürchtet: „Ab März, wenn das Wetter besser wird, werden wieder mehr Boote kommen.“