Mehr als ein Freundschaftsbesuch in Kriegszeiten: Putin empfängt Xi

Vor dem geplanten Treffen mit seinem "Freund" und chinesischen Präsidenten Xi Jinping fährt der russische Präsident Wladimir Putin entspannt durch die besetzten Gebiete der Ukraine. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn besuchte Putin nicht nur die Krim am 9. Jahrestag der Annexion, sondern auch die von russischen Truppen zerstörte und besetzte Hafenstadt Mariupol. Dort informierte er sich über den Wiederaufbau.

Putin trifft Xi Jinping während dessen erster Auslandsreise seit Beginn seiner dritten Amtszeit und kurz nachdem der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Fahndung ausgeschrieben hat. China, das wie Russland die Gerichtsbarkeit in Den Haag nicht anerkennt, unterstützt Russland in der Annahme, dass die USA den Konflikt in der Ukraine orchestrieren.

Die beiden Staatsführer werden voraussichtlich den Haftbefehl nicht thematisieren, aber den Krieg in der Ukraine diskutieren. China hat sich zwar für Verhandlungen und Waffenstillstand ausgesprochen, aber es ist klar, dass Russland weiterhin auf einen militärischen Sieg abzielt. Anlässlich der Verhandlungen sollen Artikel von beiden Präsidenten in chinesischen bzw. russischen Zeitungen erscheinen.