Queen ernennt May zur Premierministerin

Wechsel in Downing Street Nr. 10: Königin Elizabeth II. hat am frühen Mittwochabend Theresa May zur neuen Premierministerin von Großbritannien ernannt. Die kurze Zeremonie im Buckingham-Palast knapp drei Wochen nach dem historischen Brexit-Votum galt als Formsache. May ist seit dem Rücktritt von Margaret Thatcher 1990 die erste Frau, die in London regiert. Weiters ist May die Nummer 13 in der Liste der Regierungschefs unter Königin Elizabeth II. (Liste siehe unten).