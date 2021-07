Kriegsminister, Iron Lady und "Schoßhund von Bush": Drei britische Premierminister im Porträt

Geboren am 30. November 1874 in Woodstock. Sein Vater war führender Politiker bei den Konservativen, seine Mutter amerikanische Millionärstochter. Von 1881 bis 1892 besuchte er Elitenschulen, darunter Ascot. 1893 begann seine Militärlaufbahn als Kadett in Sandhurst. Er nahm als Soldat und Kriegsberichterstatter an mehreren Kolonialkriegen teil. 1901 zog er ins Parlament ein und wurde zum sozialreformerischen Flügel gezählt.

Als Flottenadmiral verheizte Churchill 1915 in einer der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs Zehntausende Soldaten aus Großbritannien und den Kolonien in einem später als sinnlos bewerteten Feldzug gegen das Osmanische Reich. Vier Jahre später, inzwischen Kriegsminister, machte er sich für den Einsatz von Chemiewaffen im Irak stark. "Ich bin sehr für den Einsatz von Giftgas gegen unzivilisierte Stämme", sagte Churchill in einer Sitzung in der Downing Street. Er fügte aber auch hinzu: "Der moralische Effekt sollte so gut sein, dass der Verlust von Menschenleben so auf ein Minimum reduziert werden kann."