Zum Schluss halfen dann am Sonntag um halb zwei Uhr in der Früh nur noch die Wasserwerfer der Polizei: An die 500 überwiegend Feierfreudige tummelten sich da noch immer auf Brüssels zentralem Place Flagey, fast alle ohne Maske und ohne Abstand zu den Freunden. Erst der künstliche Regenschwall trieb die Mengen vom Platz. Bis vor Ende der Ausgangssperre um 22 Uhr hatten sich noch an die Tausend Menschen dort gedrängt.

Als hätte es Corona nie gegeben, als lägen auf Belgiens Intensivstationen nicht noch immer an die 700 schwerst an Corona erkranken Patienten, ging am Samstag der Jubel los: „Endlich wieder raus“, titelten die Zeitungen des Landes – und so war es auch: Auf den seit dem Wochenende wieder eröffneten Außenbereichen der Gasthäuser, Kaffees und Bars findet seither keinen freien Platz mehr, wer nicht rechtzeitig reserviert hat.