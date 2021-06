Marine Le Pens Probelauf um den Einzug in den Elysée

Landesweit bekam der FN damals mit 28,4 Prozent sogar bessere Ergebnisse, als nun für den RN zu erwarten sind, so der Meinungsforscher Brice Teinturier: „Man neigt dazu zu vergessen, wie gut er damals abschnitt, aufgrund des Lieds von der vermeintlichen Dynamik.“

In der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) hat die Partei allerdings realistische Chancen, künftig den Regionalratspräsidenten zu stellen. In dieser traditionellen rechten Hochburg am Mittelmeer mit ihrer hohen Zahl an Einwanderern kommt die Anti-Immigrations-Rhetorik besonders gut an. Der RN-Listenführer Thierry Mariani, früher Minister unter Präsident Nicolas Sarkozy, ist von der bürgerlichen zur extremen Rechten übergewechselt und steht für die poröser werdenden Grenzen zwischen beiden Parteien. So werden die Republikaner eingeklemmt zwischen dem RN und der Präsidentenpartei LREM, die ebenfalls die Wähler der bürgerlichen Mitte im Blick hat. Denn solange die linken Parteien nicht geeint auftreten, entscheiden sich die Wahlen im rechten Spektrum.