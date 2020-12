Marina Weisband: "Wir sind überfordert mit so viel Freiheit"

Was lässt sich dagegen tun? Mehr Bildung?

Mehr Bildung hilft nicht gegen Verschwörungsmythen, weil sie emotional funktionieren. Ich arbeite in einem Projekt, das Mitbestimmung im Schulalltag ermöglicht, um diesem Gefühl zu begegnen. Es ist eine erlernte Hilflosigkeit, die wir alle mitbekommen. Wir verbringen zum Beispiel zehn bis dreizehn Jahre in einem eigentlich autoritären System, das uns sagt, wann wir wo zu sein haben, was wir lernen sollen und indem wir ständig bewertet werden. Das trägt zu einem Selbstbild bei, dass einem eher zum Opfer macht als zum Gestalter. Da bringt es nicht viel, Quellen zu hinterfragen. Die Menschen wollen solche Theorien glauben, weil sie davon einen emotionalen Nutzen haben.

Aber wir leben doch in einer freien Gesellschaft …

Ja, die Gesellschaft ist frei, aber die Schule bereitet einen schlecht darauf vor, weil sie selbst kein freier Ort ist. Wir sind überfordert davon, dass wir so viel Freiheit haben.

Apropos Schule: Was braucht es, damit die Generation Corona nicht eine bildungsschwächere mit geringeren Job-Aussichten wird?

Diese Generation könnte sogar die Chance haben, die erfolgreichste zu werden, weil sie die Erste ist, die mit innovativen Lernmodellen gelernt hat. Wenn sie nicht so streng bewertet wird, keine Lernstandserhebungen machen muss, wenn sie selbstständiger, projektorientierter arbeiten kann und sich gegenseitig schulen kann. Das wird im Berufsleben gebraucht. Mich als Arbeitgeber würde es nicht interessieren, ob sie physisch anwesend waren, während der Lehrer von binomischen Formeln erzählt hat. Mich interessiert, ob sie selber herausfinden können, was diese Formel ist und wie sie angewendet wird.

Welche Chancen sehen Sie in der Pandemie?

Wir können Bildung verbessern, wenn wir neue Konzepte nützen. Und vielleicht lernen wir jetzt, was uns wirklich verbindet: Nicht das Einkaufen von Geschenken, sondern das Füreinander da sein. Dass wir als Gesellschaft ein Organismus sind und nicht alleine funktionieren.

