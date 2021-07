"Making America Worse": Trumps Casino-Imperium in Atlantic City

Gerne verweist Trump in Interviews und Reden auf seine ökonomischen Erfolge, auf das, was er alleine geschaffen hat. Sein Gespür für den richtigen "Deal" sei es gewesen, das seinen Aufstieg in der New Yorker Immobilienbranche ermöglichte - und eine "minimale" Starthilfe seines wohlhabenden Vaters (Trump spricht von einer Million, Experten von mehr). Zudem war der exzentrische Multimillionär 25 Jahre lang Besitzer und Manager von drei Casinos in Atlantic City, mit denen er ein finanzielles Fiasko erlebte und Verluste von 916 Millionen Dollar geltend gemacht hat (mehr dazu hier).

Aber er habe Zehntausende Jobs geschaffen und erfolgreiche Unternehmen geleitet, posaunt Trump, und gerade deshalb soll er Präsident der Vereinigten Staaten werden. Nur er sei in der Lage, die USA wieder erfolgreich zu machen - "Make America Great Again" eben. Allerdings gibt es einen Haken: Daten von der Casino-Behörde in New Jersey zeigen, dass Trumps Arbeitsplatzpolitik im Casino-Geschäft alles andere als rosig verlaufen sind - zum eigenen Vorteil hat es aber immer gereicht.