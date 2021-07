Mafia zweigt Pandemie-Hilfsgelder ab - und erobert Mailand

Die Sorge, dass sich die Mafia in Mailand jetzt, wo in Kürze Italien die ersten Hilfsgelder aus dem EU Recovery Fund erhalten soll, noch mehr einnisten wird, treibt auch Bürgermeister Giuseppe Sala um. Weswegen er vor ein paar Tagen seine Mitbürger aufforderte von nun an noch aufmerksamer zu sein. „Wir müssen uns bewusst sein, dass besonders in Mailand die Präsenz der Mafia so gefährlich wie noch nie ist.“