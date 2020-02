Macrons Bürgermeister-Kandidat stolpert über Sex-Videos

Benjamin Griveaux ist im vergangenen Jahr als Regierungssprecher von Emmanuel Macron zurückgetreten, um Pariser Bürgermeister zu werden. Nun hat Griveaux nach einer in Frankreich beispiellosen Polit-Affäre das Handtuch geworfen. Am Donnerstag waren sexuell explizite Nachrichten ("Sexting") und Videos des Politikers an eine andere Frau in sozialen Medien aufgetaucht.

Der 42-jährige Macron-Vertraute sieht sich als Opfer einer schmutzigen Kampagne. "Eine Website und soziale Netzwerke haben abscheuliche Angriffe auf meine Privatsphäre verbreitet", sagte Griveaux. Er wolle dies seiner Familie nicht länger zumuten.

Der russische Aktionskünstler Pjotr Andrejewitsch Pawlenski behauptet, die Videos verbreitet zu haben, die Griveaux zu Fall brachten. Er wurde am Samstag in einer anderen Sache in Polizeigewahrsam genommen und befragt - Hintergrund ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen Verdachts der Körperverletzung.

Pawlenski begründete die Veröffentlichung mit der Scheinheiligkeit des Politikers Griveaux, der sich im Pariser Wahlkampf als vorbildlicher Familienvater inszeniert habe.