Grenzenloser Protest: Japan entzieht Wiener Ausstellung die Unterstützung

Die Ausstellung zeige, wie subtil politischer Protest oft sein müsse, hieß es im KURIER über die Schau „ Japan Unlimited“, die bis 24.11. im Wiener MuseumsQuartier zu sehen ist.

Doch die Inhalte waren offenbar nicht subtil genug: In einem mit 30. Oktober datierten Schreiben, das dem KURIER vorliegt, gab die Japanische Botschaft in Wien bekannt, dass man der Schau die offizielle Anerkennung im Rahmen des Jubiläums „150 Jahre Freundschaft Österreich-Japan“ entziehe.

Die Gruppenausstellung zeigt Werke zeitgenössischer japanischer Kunstschaffender, die bereits einmal von Zensur betroffen waren, dazu Werke europäischer Künstler wie dem lange in Japan tätigen Filmemacher Edgar Honetschläger. Das Thema Todesstrafe und Fukushima wird angeschnitten, einige Bilder zeigen Nackte. In einem Video des Künstlers Makoto Aida tritt ein Schauspieler auf, der sich als Premierminister Shinzo Abe ausgibt - und eine Rede hält, in der er sich u.a. für von Japan begangene Kriegsgräuel entschuldigt.