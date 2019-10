Politische Kunst: Vermeintlich harmlos

Auf altmodischen Video-Schirmen lässt Naumann nun auch noch zwei Videos laufen – in einem stellt sie sich vor, wie die drei Mitglieder des NSU („nationalsozialistischer Untergrund“) wohl ihre Jugend verbrachten, bevor sie zu rechten Terroristen wurden. In einem anderen Video zeigt Naumann ausgelassene Jugendliche, ebenfalls im Gewand der 90er. Das Video wurde 2012 just auf Ibiza gedreht und heißt „Amnesia“, was einerseits der Name einer bekannten Disco ist, andererseits „Gedächtnisverlust“ bedeutet: Die Frage, wo Vergnügungslust in Verantwortungslosigkeit kippt, hängt über der Szenerie.

Und auch die Frage nach der Signifikanz künstlerischer Statements steht ständig auf der Kippe: Was in einem Moment isoliert und harmlos scheinen mag – ein Bild in einer Ausstellung, ein subtil gesetztes Zeichen im öffentlichen Raum –, kann im nächsten Moment Objekt der Zensur oder Signet politischer Proteste werden. Anschauungsmaterial gibt es genug.