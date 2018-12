Macron zwischen „gelber“ Revolte und Terror-Alarm

Wegen des Terroralarms haben inzwischen Regierung, Teile der Opposition und Polizei-Gewerkschaften die „ Gelbwesten“ dazu aufgerufen, ihre Aktionen zu verschieben – aus Rücksicht auf die Sicherheitskräfte, die am Limit seien. Ein harter Kern der „ Gelbwesten“ will trotzdem Samstag wieder in Paris demonstrieren und obendrein durch die Blockade des Lebensmittel-Großmarkts Rungis die Versorgung der Hauptstadt abschneiden. Aber andere Teile der Bewegung dringen auf ein Ende der Aktionen und wollen sich an den von Macron angekündigten landesweiten Diskussionen beteiligen.