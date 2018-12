Druck der "Gelbwesten": Macron verspricht Zugeständnisse

Nach wochenlangen Protesten der " Gelbwesten" hat der französische Präsident Emmanuel Macron größere Zugeständnisse angekündigt. So soll der Mindestlohn im Jahr 2019 um 100 Euro monatlich steigen, sagte er in einer TV-Ansprache am Montagabend.

Bei Überstunden soll es künftig weder Steuern noch Sozialabgaben geben, versprach der unter Druck geratene Präsident.

Die Anhebung des Mindestlohns war eine der Hauptforderungen der breiten und teilweise gewaltbereiten Protestbewegung der " Gelbwesten".