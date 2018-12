Letzte Chance für Präsident Macron

Die Straßenschlachten, Zerstörungen, Brandlegungen und Plünderungen, die am vorvorigen Samstag, fast ausschließlich die unmittelbare Nachbarschaft der Pariser Prunkavenue Champs-Elysées heimgesucht hatten, fielen in diesem Areal nun geringer aus. Auch sah man diesmal keine Polizisten, die vor einer Übermacht an Aufrührern in höchster Not zurückweichen mussten. Aber insgesamt, so verlautete seitens der Pariser Stadtverwaltung, wurden am jüngsten Samstag noch mehr Straßenmobiliar zerstört und mehr Geschäfte geplündert als eine Woche zuvor.