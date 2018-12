Straßburg-Verdächtiger: Vorbestraft, untergetaucht, gesucht

In den Morgenstunden des Dienstag hätte Cherif C. wegen eines Raubüberfalls verhaftet werden sollen. Nachdem er nicht angetroffen worden war, durchsuchten die Beamten die Wohnung des Brüderpaares und fanden eine Handgranate, Munition und Messer. Nach Cherif C. und seinem Bruder Sami C., 34, wird jetzt in Frankreich wie in Deutschland gefahndet. Ob das Brüderpaar zusammen oder getrennt voneinander unterwegs ist, ist ebenso unklar wie, ob es einem oder beiden Gesuchten gelang, sich nach Deutschland abzusetzen.

Das Brüderpaar wird laut französischen Behörden der salafistischen Szene zugerechnet. Zumindest Cherif C. soll in Frankreich als Gefährder gelistet worden sein. Radikalisiert habe er sich in Haft. In der Gefährder-Datei der deutschen Behörden scheint er dagegen nicht auf – was mit unterschiedlichen Maßstäben in Deutschland und Frankreich für eine solche Listung erklärt wird.

Die französischen Behörden zögerten gestern, die Tat als Terrorakt einzustufen – auch, wenn Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernahmen. Das französische Innenministerium wollte sich allerdings nicht auf ein terroristisches Motiv festlegen. Der leitende Ermittler sprach später von Terror.

Ausgeschlossen wurde auch nicht ein Racheakt nach der gescheiterten Festnahme in der Früh. Den französischen Behörden waren jedenfalls keine Anzeichen einer Tat-Vorbereitung bekannt.