ORF-Journalist: "So nah dran war ich persönlich noch nie"

"Ich stehe neben einem Mann mit zwei Kopfschüssen, wir haben Wiederbelebung nach 45min eingestellt" - Diese Twitternachricht setzte Peter Fritz am Dienstag kurz vor 21 Uhr aus Straßburg ab. Der ORF-Korrespondent und Büroleiter in Brüssel hatte gemeinsam mit anderen Augenzeugen versucht, einem angeschossenen Mann Erste Hilfe zu leisten. Nach 45 Minuten haben sie die Wiederbelebungsversuche eingestellt, nachdem ein per Telefon verbundener Arzt ihnen mitgeteilt hatte, dass es keinen Sinn mehr habe. Der Mann aus Thailand war seinen schweren Kopfverletzungen erlegen.

Der EU-Korrespondent hielt sich wegen der Sitzungstage des Europäischen Parlaments in Straßburg auf und war am Abend gerade in dem beliebten Stadtviertel "Petite France" unterwegs. Dem KURIER schilderte er, wie er zum Augenzeugen und zum Ersthelfer wurde, und erzählte, dass er bereits den 11. September 2001 vor Ort erlebte.

KURIER: Herr Fritz, wie haben Sie die Schüsse als Augenzeuge erlebt?

Peter Fritz: Ich habe zwei Knaller gehört, zunächst habe ich an Feuerwerkskörper gedacht, aber dann hab ich hinter der nächsten Straßenecke diesen Mann gesehen, er blutete am Hinterkopf. Wir haben gleich auf der Straße mit Wiederbelebungsversuchen begonnen, dann im nächstgelegenen Lokal weitergemacht. Nach 45 Minuten mussten wir dann auf ärztlichen Rat hin aufgeben.

Denkt man in so einer Situation zuerst als Reporter oder als Helfer?

Das Helfen ist natürlich im Vordergrund gestanden. Aber wir sind ja sechs bis sieben Personen gewesen, die meisten haben mehr von Medizin verstanden als ich. Wir haben uns natürlich bei der Herzdruckmassage abgewechselt. Da konnte ich dann kurz mit Wien telefonieren und Aviso geben, dass da was Größeres im Gange ist.