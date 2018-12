Attentat in Straßburg: Was bisher bekannt ist

Mitten im Advent wird Frankreich erneut von einem mutmaßlichen Terrorangriff erschüttert. Am Dienstagabend eröffnete ein Mann in der Straßburger Innenstadt das Feuer.

Was wir bisher wissen:

Gegen 20 Uhr begann ein Mann am Rande des Straßburger Weihnachtsmarkts mit einem automatischen Gewehr um sich zu schießen. Bei der Attacke wurden drei Menschen getötet und zwölf verletzt, acht von ihnen schwer. Es folgten zwei Schusswechsel mit Sicherheitskräften, Soldaten schossen den mutmaßlichen Schützen an. Er soll am Arm verletzt worden sein, berichtet Le Figaro. Der Mann flüchtete mit einem gestohlenen Taxi. Die Grenze zu Deutschland wurde noch am Dienstagabend geschlossen. In der Nacht auf Mittwoch hat Frankreich die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

Laut Frankreichs Innenminister Christophe Castaner sei der Tatverdächtige der französischen Justiz bekannt gewesen. Der Mann soll Chérif C. heißen, 29 Jahre alt und französischer Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln sein. Er wohnt im Straßburger Stadtteil Neudorf. Es gab bereits Verurteilungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz wegen Einbrüchen. Zudem hätte er am Dienstagvormittag festgenommen werden sollen. Laut französischen Medien wurde er wegen versuchten Mordes gesucht. Er war aber nicht seiner Wohnung anzutreffen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei Granaten. Im Internet kursiert ein Foto von Chérif C., das aber derzeit nicht verifiziert werden kann.