Machtkampf um den Vorsitz der Christdemokraten: Zwei gegen einen

Selbst, wenn er die Wahl gewinnen könnte, wird er die Partei einen müssen und das Lager einhegen, das ihn nicht gewählt hat: Also jene, denen er zu konservativ, polarisierend und zu unberechenbar ist. Zwar hat er nach seiner Niederlage 2020 gegen Armin Laschet für diesen wahlgekämpft (mit Ausblick auf einen Ministerposten), doch seine öffentliche Kritik konnte er nicht lange zurückhalten („Hätte anderen Wahlkampf gemacht“).

Bleibt noch der dritte Mann, der sich die Führung der Christdemokraten zutraut: Norbert Röttgen, ebenfalls kein neues Gesicht, bewarb sich auch 2020 um den Vorsitz. Die CDU müsse weiblicher, jünger, digitaler und interessanter werden, erklärte er damals. Er hatte dennoch das Nachsehen und flog – mit einem für ihn respektablen Ergebnis – in der ersten Runde raus. Für den Außenpolitik-Experten war das Grund genug, um sich am Freitag erneut als CDU-Chef zu präsentieren. Und nicht nur das: Er betonte auffällig, dass der Platz der Union in der Mitte der Gesellschaft sei dort würden Wahlen gewonnen. Die Partei solle nicht nur nach innen blicken, darauf, was dort den größten Applaus bekomme – erklärte Röttgen, was als vorweihnachtlicher Gruß an Merz verstanden werden könnte.