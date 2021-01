Lübcke-Mord: Lebenslange Haft für Neonazi Stephan E.

Dabei sei das Jahr 2015 für E. wie andere eine Art Erweckungserlebnis gewesen, wo sie mobilisiert worden seien, sagt die Expertin im Gespräch mit dem KURIER.

Damals begegnete Stephan E., der Stammtische der AfD besuchte, an Demonstrationen teilnahm, auch dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Bei einer Bürgerversammlung in Nordhessen warb dieser für mehr Toleranz und die Unterbringung von Geflüchteten. E. schrieb später unter einem Pseudonym im Netz: "Entweder diese Regierung dankt in Kürze ab, oder es wird Tote geben". Für Rahner steht fest, dass etwas passieren muss: "Es hat sich gezeigt, dass Menschen durch gesellschaftliche Krisen anfangen, durchzudrehen, sich in ihren Echokammern radikalisieren, und einer beschließt, die Sache in die Hand zu nehmen."