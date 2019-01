London nach Brexit-Votum: Kein Plan und freies Spiel der Kräfte

Entsprechend offensiv trat May auch ihrem Herausforderer entgegen, schloss ihn am Mittwoch gleich einmal von den Gesprächen aus, die sie mit allen politischen Kräften im Unterhaus über das weitere Vorgehen machen will. Man brauche konstruktive Kräfte, war aus der Partei zu hören, Corbyn aber wolle keine Lösungen suchen, sondern lediglich Neuwahlen.

Woher diese Lösungen kommen sollen, und das bis nächsten Montag, ist unklar. Dann nämlich muss die Premierministerin dem Unterhaus ihren „Plan B“ präsentieren: Wie will sie in den kommenden Wochen weitermachen, um das Land nicht am 29. März, dem geplanten EU-Austrittsdatum, über die Klippe springen zu lassen, in einen Brexit ohne Ausstiegsvertrag?