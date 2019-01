Nein zum Brexit-Deal bietet auch Chancen

"Kirche im Dorf lassen"

Österreichs in Großbritannien tätige Unternehmen haben sich in den zweieinhalb Jahren seit dem Brexit-Referendum laut Kesberg gut auf den „Worst Case“ vorbereitet. „Der Brexit ist sicher unerfreulich und ein Verlustgeschäft für alle, aber man muss die Kirche im Dorf lassen“ – auch was die erwarteten Wirtschaftseinbußen betreffe, die Großbritannien bevorstehen.

Was ihm mehr Sorgen bereite als die Wirtschaft, seien die Auswirkungen des Brexit auf das Europäische Projekt, so Kesberg, sowie auf die sicherheitspolitische Balance in Europa. „Die größten Gewinner des Brexit sind der britische und der belgische Zoll und der Herr Putin.“

Auch für Schellmann wäre ein harter Brexit keine Katastrophe. Verzögerungen beim Warenverkehr beispielsweise ließen sich durch spezielle Transportverfahren im Zollrecht vermeiden, beim Personenverkehr sei das schwieriger, aber da müssten die EU-Staaten „liefern“. Wie überhaupt die Abwendung der Briten von der EU vor allem mit dem zu starken Hineinregieren der Europäischen Union in die britische Souveränität zu tun habe, etwa bei der Bankenunion. An ein zweites Referendum über den Brexit glaubt Schellmann nicht.