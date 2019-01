Österreichs Mr. Brexit: „Das Abkommen ist noch nicht tot“

Noch sind nicht alle Wege für eine geregelte Scheidung zwischen EU und Großbritannien versperrt, glaubt Gregor Schusterschitz. Der Spitzendiplomat verhandelte für Österreich den Brexit.

KURIER: Wenn die EU einen harten Brexit vermeiden will, muss sie dafür sorgen, dass Großbritannien das abgelehnte Austrittsabkommen annimmt. Was könnte sie anbieten?

Gregor Schusterschitz: Die EU ist in einer schwierigen Situation, weil die Motive, weswegen die britischen Abgeordneten gegen den Deal gestimmt haben, sehr unterschiedlich sind. Daher muss erst die britische Seite für sich herausfinden, wie sie aus dieser Situation herauskommt und dann etwas vorschlagen. Wir können nur abwarten und uns anhören, was es an neuen Vorschlägen gibt. Zugleich führen wir unsere Vorbereitungen für den Fall eines harten Brexit weiter.

EU-Chef-Brexitverhandler Barnier sagte, die EU sei verhandlungsbereit. Die Briten müssten nur ihre „roten Linien“ ändern.

Da geht es mehr um das zukünftige Verhältnis und weniger um das Austrittsabkommen. Eine „rote Linie“ ist etwa für die Briten, in einer vollen Zollunion oder im EU-Binnenmarkt zu bleiben – wie nach dem Beispiel Norwegens.