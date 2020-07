Lockdown in Leicester: Die Textilindustrie als Corona-Herd

Das letzte Mal, als Leicester in den Schlagzeilen war, gewannen Christian Fuchs und der Leicester FC 2016 die englische Fußball-Meisterschaft.

Diesmal ist der Anlass nicht erfreulich. Seit 30. Juni ist Leicester der erste britische Ort, in dem Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen rückgängig gemacht wurden.

Der Grund: Die Stadt im Herzen Englands mit etwa 350.000 Einwohnern zählte im Sieben-Tage-Schnitt 135 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Großbritannien, das von der Pandemie am schwersten betroffene Land Europas, hat keine offizielle Obergrenze für solche Fälle wie Deutschland, wo sie bei 50 liegt. Aber die Zahl in Leicester war dreimal so hoch wie die in der nächstfolgenden Stadt und machte zehn Prozent aller neuen Fälle in Großbritannien aus.