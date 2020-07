Brexit-Verhandlungen: "Es wird ein minimalistischer Deal sein"

Die EU hat will ja verhindern, dass Großbritannien mit gelockerten Regeln den gemeinsamen Binnenmarkt unterläuft.

Auf der europäischen Seite herrscht die Sorge vor, dass Großbritannien einseitige Vorteile haben will. Aber diese Idee ist einfach falsch. Die Briten sind keine Bedrohung für den europäischen Binnenmarkt. Wir wollen tariffreien Zugang zum EU-Markt, aber wir wollen auch unseren eigenen Markt frei gestalten.

Und was die gemeinsamen Regeln betrifft: Wir haben ja in Großbritannien noch die gleichen Standards wie die EU, was etwa Umwelt, Staatshilfen und soziale Rechte betrifft. Unsere Standards werden nicht schlechter werden. Und was die Staatsbeihilfen angeht, so ist Großbritannien sowieso ein Land, das sie viel weniger eingesetzt hat als die meisten EU-Staaten.

Aber im Grunde geht es bei den Verhandlungen nicht so sehr um die Frage der Standards, sondern um des Vertrauens. Auf beiden Seiten ist davon viel mehr nötig, um die Gegenseite wirklich zu verstehen.

Lässt sich so viel Vertrauen bis Ende Oktober aufbauen, um einen Deal zu schaffen?

Eine Einigung wird auf alle Fälle erst im allerletzten Zeitpunkt getroffen werden.

Und was würde passieren, wenn es keinen Deal gibt?

Ein No-Deal? Das wäre ein Desaster, das würde in allen Bereichen riesige Zerstörung hinterlassen. Und die Gründe, warum es zu keiner Einigung gekommen ist, wären dann ja auch nicht so schnell zu beseitigen: Misstrauen und die Angst. Es wäre schlecht für die Politik und fürs Geschäft.