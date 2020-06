Brexit: Frosty soll’s für Johnson in der EU richten

Böse Zungen sagen aber, seine wichtigste Eigenschaft sei es, ein enger Vertrauter von Premier Boris Johnson zu sein, dessen innerster Kreis ihn Frosty nennt. "So wie diese Gruppe ist auch er gegenüber anderen Teilen der Verwaltung und Interessengruppen misstrauisch“, weiß

Henig. Er ist ein "erfahrener Diplomat, Denker und Verhandler“, lobt Johnson Frost.

Großbritannien war im Jänner aus der EU ausgetreten, aber ist bis zum Jahresende noch Teil des Binnenmarktes und der Zollunion. Ohne Deal drohen ab 2021 Zölle und andere Hindernisse. Das soll Frost verhindern und ab September die Zukunftsvision eines starken, unabhängigen Großbritannien umsetzen – als Nationaler Sicherheitsberater, zu dem ihn Johnson am Sonntag ernannte.

"Die Katze im Sack"

Das Duo macht gehörig Druck und will ein Freihandelsabkommen bis August verhandeln, auch wenn die EU-Seite bisher eher signalisiert hat, dass das länger dauern würde. Johnson sagte kürzlich plakativ, Frost und sein Team würden jetzt "den Tiger in den Tank packen“. EU-Chefverhandler Michel Barnier schoss zurück, er sei dazu bereit, aber nicht dazu, "die Katze im Sack zu kaufen“.

Frost überlässt Johnson gerne das Rampenlicht. Weniger charismatisch, aber auch ruhiger und weniger polemisch als seine höherrangigen Freunde, beruft sich Frost gerne auf Geschichte und Philosophie, vor allem auf den konservativen Denker Edmund Burke. Professor Pippa Catterall von der Uni Westminster sagt, Frost lege Burke aber aus, wie es ihm passe.

Frost wurde in Derby, im Herzen Englands, geboren und studierte zur gleichen Zeit wie Johnson an der Universität Oxford. Nach seinem Abschluss in Geschichte, mit Fokus auf mittelalterliche europäische Geschichte, und Französisch startete er seine Diplomatenkarriere im Außenamt und ging dann nach Nikosia, Brüssel, New York und Paris. Als er 1993 in der Britischen Repräsentanz bei der EU anfing, war er für Wirtschafts- und Finanzthemen zuständig. Seine Erfahrung war Auslöser für seine Wandlung zum EU-Skeptiker.