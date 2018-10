Liveticker zur Bayernwahl: CSU zwischen Hoffen und Bangen

Bayern wählt einen neuen Landtag. Der CSU, seit Jahrzehnten fast immer mit absoluten Mehrheiten verwöhnt, drohen laut Umfragen schwere Verluste.

Die Wahl im wirtschaftsstarken 12-Millionen-Einwohner-Freistaat könnte starke Auswirkungen auf die Bundesebene haben. Ministerpräsident Markus Söder und insbesondere Innenminister und CSU-Vorsitzender Horst Seehofer gelten in vielen Fragen als Gegner der deutschen Kanzlerin Angela Merkel ( CDU). Die CSU regiert in der großen Koalition in Berlin mit, drängt in der Flüchtlings- und Migrationspolitik aber auf andere Lösungen als Merkel.

Söder beerbte Seehofer 2017 als Ministerpräsident, nachdem die CSU bei der Bundestagswahl relativ schwach abgeschnitten hatte (44,2 Prozent in Bayern).

Bei der Landtagswahl 2013 kam die CSU auf 47,7 Prozent, die SPD auf 20,6 Prozent, die Freien Wähler erhielten 9,0 Prozent und die Grünen 8,6 Prozent. FDP und Linke verfehlten den Einzug.

Laut jüngstem ZDF-Politikbarometer liegt die CSU nur bei 34 Prozent, die SPD sackt auf 12 Prozent ab, die AfD erreicht 10 Prozent, die Grünen kämen auf starke 19 Prozent. FDP und Linke müssen um den Einzug zittern.