Live: "Um Gottes Willen, Premierministerin, würden Sie bitte einfach gehen?"

Zweieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum steht May vor den Scherben ihrer Politik. Nur 202 Abgeordnete stimmten für ihren Deal mit der Europäischen Union, 432 stimmten dagegen, darunter 118 Abgeordnete aus ihren eigenen, also aus den Reihen der Tories. Dennoch dürfte das heutige Misstrauensvotum nicht der letzte Akt sein.

Und das hat im Prinzip zwei Gründe. Zum einen wird auch der Koalitionspartner von der DUP diesmal nicht gegen May stimmen. Neuwahlen wären auch für den Partner aus Nordirland eine wenig verlockende Aussicht. Und zum anderen würden die Tories nie zulassen, dass Corbyn bestimmt, wann May zurücktritt. Davon ist jedenfalls die britische Politikwissenschaftlerin Melanie Sully überzeugt. Da geht es also auch ein bisschen um Stolz. Wenn May also schon gestürzt wird, dann eher von ihren eigenen Leuten.