Warum ist Theresa May noch im Amt?

Aber der Reihe nach: Wieso wird May den heutigen Misstrauensantrag wohl überstehen?

Bereits im Vorfeld des Votums haben die konservativen Tories und die nordirische DUP ihre Unterstützung für die britische Premierministerin bekundet, erklärt die Politologin Melanie Sully, Direktorin des in Wien ansässigen Instituts für Go-Governance, im Gespräch mit dem KURIER. "Die DUP will keine Neuwahlen. Sie würden ihre Position als Zünglein an der Waage verlieren", sagt Sully. Theresa May ist von der DUP abhängig, weil diese ihre Minderheitsregierung stützt.

Hinzu kommt die Dynamik im Parlament. Die Tories würden nie zulassen, dass Corbyn bestimmt, wann May zurücktritt, sagt Sully. Ganz im Gegenteil, Corbyns Antrag hätte die Tories hinter May vereint. Das Problem bleibt aber: " Theresa May gewinnt nur Misstrauensanträge", attestiert Sully lakonisch.