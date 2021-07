Österreicher zwischen den Fronten

Eines scheint klar: Es war kein gezielter Beschuss. Aber den zweiten Tag in Folge explodierte am Dienstag auf israelischem Gebiet eine aus Syrien abgefeuerte Mörsergranate. Schaden richtete sie keinen an. Am Montag waren auf den von Israel besetzten Gebieten auf dem Golan zwei raketengetriebene Granaten eingeschlagen. Israels Armee spricht von Querschlägern. Entlang der Waffenstillstandslinie zwischen Syrien und Israel habe es zum Zeitpunkt des Beschusses heftige kämpfe zwischen Rebellen und Syriens Armee gegeben.

Aber seit den israelischen Luftangriffen auf Damaskus vom Wochenende ist die Lage entlang der Grenze extrem angespannt. Syrien hat ja Gegenangriffe angekündigt. „Wir mischen uns nicht in den Bürgerkrieg in Syrien ein, aber wir haben rote Linien gezogen“, kommentierte Israels Verteidigungsminister Yaalon erstmals die Luftangriffe. Ohne diese zu erwähnen, bekräftigte Premier Netanyahu bei seinem Besuch in China vor der dortigen jüdischen Gemeinde Israels Recht auf Selbstverteidigung: „Wir müssen nicht darum bitten, gerettet zu werden. Wir können uns selbst verteidigen.“