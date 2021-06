Letzte deutsche Truppen verließen Afghanistan

Nach dem Ende des Einsatzes in Afghanistan sind die letzten Bundeswehrsoldaten nach Deutschland zurückgekehrt. Die Männer und Frauen kamen am Mittwoch in drei Transportflugzeugen der Luftwaffe auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf an.

"Heute Abend haben die letzten Soldatinnen & Soldaten der Bundeswehr Afghanistan sicher verlassen. Nach 20 Jahren ist unser intensivster Auslandseinsatz beendet", twitterte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und dankte den Frauen und Männern für ihren Einsatz.