Lettland droht Russen mit Zwangsausweisung

Russland fĂŒhrt Krieg gegen die Ukraine, aber beklagt, dass Russen in anderen LĂ€ndern nicht gut gelitten seien. Kremlchef Wladimir Putin wirft besonders dem Baltikum eine Jagd auf Menschen vor. Dort droht EU-Mitglied Lettland BĂŒrgern mit russischen Pass mit Ausweisung.

"Sicherlich wird es Zwangsausweisungen geben", sagt der Parlamentsabgeordnete Gunars Kutris in Riga zur Lage der Russen in Lettland. Hunderte Menschen, die seit vielen Jahrzehnten in dem EU-Land leben und nur Russisch sprechen, könnten von den Abschiebungen betroffen sein. "Das wird sich in der Praxis zeigen", meint der Chef im Ausschuss fĂŒr StaatsbĂŒrgerschaft, Migration und sozialen Zusammenhalt. Wer kĂŒnftig keine Lettisch-Kenntnisse vorweisen kann, muss das Land verlassen. Das könnten bis zu 3000 Menschen sein.

In Russland spricht der Machtapparat von "Diskriminierung" in einem EU-Land, das sich zur Wahrung der Rechte von Minderheiten verpflichtet hat. Rund ein Viertel der Bevölkerung in Lettland mit den 1,9 Millionen Einwohnern gehört zur großen russischsprachigen Minderheit.

