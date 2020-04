Lenins Geburtstag: Die Rechte auf immer zur Faust geballt

Von: Jana Patsch

In den Zeiten des Kommunismus war es für Moskau-Besucher aus dem Ostblock eine Verpflichtung, Lenin in seinem Mausoleum die Aufwartung zu machen. Auch ich reihte mich 1965 in die Warteschlange, die vom Roten Platz bis zum Alexander-Garten reichte, um den Anführer der Oktoberrevolution und Gründer der Sowjetunion zu sehen. Die UdSSR war damals meine erste große Reise, weil ich als Bürgerin der Tschechoslowakei nicht in den Westen fahren durfte.