Schilling verspricht keine neuen Enthüllungen: "Würde sonst nicht hier sitzen"

Mehr aber will sie dazu nicht sagen und auch zu all den anderen Vorwürfen nicht. "Jetzt ist nicht der Zeitpunkt dazu", meint die sichtlich nervöse Grüne, sie habe "Verantwortung übernommen" und sich "entschuldigt".

Keine neuen Enthüllungen mehr

Schilling möchte in Zukunft an ihrer Arbeit gemessen werden und will sich, so meint sie wörtlich, zu den weiter ungeklärten Vorwürfen "nicht mehr verhalten".

Neue Enthüllungen aber, die ihre Arbeit im EU-Parlament beeinträchtigen, oder gar unmöglich machen könnten, werde es nicht mehr geben, legt sie sich auf KURIER-Anfrage unmissverständlich fest: "Sonst würde ich nicht hier sitzen."