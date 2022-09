Leere Zettel, bewaffnete Wahlhelfer: So liefen die Scheinreferenden ab

93 Prozent in Saporischschja, 87 Prozent in Cherson, 98 Prozent in Luhansk und 99 Prozent in Donetsk. Geht es nach den russischen Truppen, haben die Ostukrainer mit großer Mehrheit für einen Beitritt zu Russland gestimmt.

Doch frei, fair und geheim dürfte die Wahl nicht gewesen sein, und mit demokratisch ablaufenden Abstimmungen kaum zu vergleichen.

Mit der Waffe bis vor die Haustür

Bilder zeigen Wahlhelfer, die gemeinsam mit Kalaschnikows ausgestatteten russischen Soldaten von Haus zu Haus ziehen und an die Türen klopfen, und empfehlen, "für Russland" abzustimmen.