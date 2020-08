Lebensmittelknappheit: Kim Jong-un befielt Bürgern ihre Hunde zum Essen auszuhändigen

Die Aktion des nordkoreanischen Diktators wird als Schutz des Landes bezüglich kapitalistischer Dekadenz vermarktet, erscheint aber eher, als solle sie der steigenden Unzufriedenheit der Öffentlichkeit gegenüber der düsteren ökonomischen Situation entgegenwirken, wie die südkoreanische Zeitung Chosun Ilbo am 12. August berichtet.

Jong-un bezeichnet den Besitz von Haustieren als einen "verdorbenen Trend der Bourgeoisie".

Nun werden die Haushalte mit Hunden ausfindig gemacht und die Menschen gezwungen, diese freiwillig aufzugeben oder aber auch mit Gewalt konfisziert, wenn dies nicht geschieht.

Manche der Tiere gelangen zu staatlichen geführten Tiergärten oder werden an Restaurants verkauft, welche Hundefleisch verkaufen.

Die Haustierbesitzer sind natürlich sehr aufgebracht über diese Geschehnisse und verärgert über Kim Jong-uns Anordnungen - viel können sie dagegen jedoch nicht tun.

In Nordkorea war der Besitz von Haustieren für lange Zeit als westliche Dekadenz angesehen, aber diese Einstellung hatte sich etwas gelockert, seitdem der Norden das "World Festival of Youth and Students" im Jahre 1989 veranstaltete und die Elite von Pjöngjang anfing, mit teuren Hunden als Statussymbol herumzustolzieren.

Gewöhnliche Bürger ziehen Schweine und Vieh auf, aber die Reichen besitzen Hunde und das bringt Groll auf.

Solche harten Maßnahmen, wie sie nun derzeit in Nordkorea vollzogen werden, gehen normalerweise ohne großem Eifer einher, wirken dieses Mal jedoch schärfer und rauer.