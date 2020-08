Influencerinnen der Generation 60+ definieren altern neu

Susan Street: Geschieden und obdachlos. Ihre Geschichte beginnt wie die einer Superheldin - voller Schmerz und Kummer. Vor einem Jahrzehnt ging es Susan gesundheitlich gar nicht gut - sie litt an Diabetes, Bluthochdruck und oft wollte sie nicht einmal ihr Haus verlassen. Eines Tag entschied sie, dass sie ihr Leben ändern wolle. Sie begann bessere Entscheidung zu treffen und verlor viel Gewicht. Sie ist damit nicht nur aus ihrer dunklen Phase herausgelangt, sondern will auch, dass andere Frauen so etwas nie erleben müssen. Sie will Frauen inspirieren und die Barrieren der Generationen niederschmettern.