Schuldirektor in Alabama landet mit "U Can’t Touch This" Corona-Hitsong

Um auf das Einhalten der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen bezüglich Corona hinzuweisen, hat sich ein Schuldirektor in Alabama, Quentin Lee, etwas ganz besonderes ausgedacht: Eine Parodie von dem MC Hammer Hit "U Can’t Touch This" - mit eigenen Songtext!

Lee tanzt in dem Video unter anderem mit einem Maßband vor einer Tafel und misst den Abstand zwischen zwei Schülern. Weiters verweist der Direktor seine Schüler in den verschiedensten Situationen immer wieder auf regelmäßiges Händewaschen bzw. das Tragen eine Gesichtsmaske. Er stoppt sie auch des Öfteren, um ihre Temperatur zu messen. Außerdem wird in der Sporthalle oder im Treppenhaus getanzt - selbstverständlich jedoch nur mit Gesichtsmaske.