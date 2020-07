Wie ein 7-Jähriger Queen Elizabeth den Lockwon versüßte

Timothy freute sich überaus, dass die Queen solch großen Gefallen an seinem Brief gefunden hatte. Jo Madders, seine Mutter, meinte: "Er wollte etwas tun, um sie aufzumuntern und schrieb den Brief in ordentlichster Handschrift. In diesem drückte er seine Sorge aus, dass sie während des Lockdowns womöglich traurig oder einsam sei und dass er sich deswegen überlegt hatte, ihr zu schreiben, damit sie sich besser fühlt."